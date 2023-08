Torenspits en wijzerplaat uurwerk ronden restauratie Hasselts oud stadhuis af

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen Laurence Libert (Open Vld), die de werf ruim een jaar lang van nabij volgden, mochten de torenspits terugplaatsen. “Een race tegen de klok”, zegt schepen van gebouwen Libert. “Het volledige dakoppervlak van 654 vierkante meter is gerenoveerd met nieuwe roodpaarse fumetleien. Even dreigde het mindere weer nog roet in het eten te strooien, maar de aannemer is er uiteindelijk toch in geslaagd om de handhaving aan te houden.”

“Als tegen eind augustus de enorme stelling rondom het stadhuis weer afgebroken is, kunnen alle Hasselaren en onze bezoekers genieten van het resultaat”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “De vergulde dakruiter is echt de kers op de taart van de werken die Vlaams minister Matthias Diependaele, met 1,3 miljoen euro, financierde. Tijdens de werken zijn ook de draagstructuur en de zoldervloer zelf, die flinke gebreken vertoonde, aangepakt.”

Kunstuur

In het oude stadhuis heeft Kunstuur voor 5 jaar een onderkomen. Om de eerste expo niet te hoeven onderbreken, werden de werken tijdelijk gepauzeerd. “Vanaf dan is keihard doorgewerkt, want op 12 september openen de deuren hier opnieuw voor de tweede tentoonstelling van ‘Het Kunstuur’.”