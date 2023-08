De rijkste Belgen deel 2. Vroeger installeerde hij rolluiken, nu legt hij hele eilanden aan

Financieel journalist Ludwig Verduyn duikt in de cijfers: welke Belgische families zitten op het grootste vermogen? Vandaag in deel 2: de familie die een fortuin vergaarde met een koekje, een aannemer die begon met trappen en rolluiken maar nu eilanden aanlegt, het enfant terrible dat het liefst in zijn ‘spookvrij’ kasteel verblijft en de supermarktpauzen die hun imperium voor altijd in de familie zullen houden.