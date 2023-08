Vrouw deelt aanzoek in Super Nintendo World, maar Luigi gaat met alle aandacht lopen: “Het kan hem niks schelen”

De vriend van Bella ging in Super Nintendo World, een stuk van Universal Studios Hollywood in Los Angeles dat in het teken van gamefabrikant Nintendo staat, op één knie zitten om haar ten huwelijk te vragen. Ze zei volmondig ‘ja’ en deelde een video van het aanzoek op Tiktok. Maar daar gaat de meeste aandacht naar - de groene - Luigi, die samen met zijn - rode - broer Mario getuige was van het romantische moment. De man in het pak reageerde nogal laat en niet erg enthousiast, tot grote hilariteit van veel kijkers. “Het kan hem helemaal niks schelen”, klinkt het onder meer. “Hij kijkt niet eens op.”