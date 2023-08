Verrassing op training KRC Genk: Galarza verbijt pijn en mogelijk op bank tegen Olympiakos

Alleen aanvoerder Bryan Heynen (enkelblessure) ontbrak woensdagochtend op de laatste training van KRC Genk voor de Europese terugmatch van donderdagavond (20u) tegen Olympiakos. Naast Tresor en Fadera, die verstek moesten geven op Cercle, maakte verrassend ook Matias Galarza zijn rentree.

De Argentijn moest in Athene nog afhaken met een enkelblessure en zou enkele weken out zijn. Maar omdat de enkel stabiel is en er geen risico bestaat dat de blessure verergert, mocht Galarza dinsdag al proberen om de pijn te verbijten. Daarin slaagde de taaie Zuid-Amerikaan wonderwel, waardoor Galarza woensdag mocht deelnemen aan de groepstraining. Ondervindt hij hiervan achteraf geen hinder, dan neemt Galarza donderdagavond plaats op de bank.

© Dick Demey