Paramotor neergestort in Overpelt, 44-jarige Peltenaar raakt zwaargewond

In een veld in Overpelt is dinsdagavond een paramotor neergestort. De piloot, een 44-jarige man uit Pelt, raakte zwaargewond. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Het slachtoffer is een ervaren piloot die al veel vluchten met paramotor op zijn palmares heeft staan. Rond 19.30 uur had hij dinsdagavond na een vlucht de landing ingezet, toen er iets misliep. Daarop crashte de paramotor in een veld tussen de Kievitsdriesen en de Schansstraat in Overpelt. De 44-jarige man uit Pelt werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was niet in levensgevaar.

“Omdat het om een luchtvaartongeval gaat, werd de Air Accident Investigation Unit Belgium op de hoogte gebracht, een gespecialiseerde cel”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Zij voeren samen met de politie HANO het onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Ging het bijvoorbeeld fout tijdens een manoeuvre of was er sprake van een technisch defect? Dat zal nog onderzocht worden. Het parket gaat op dit moment alleszins uit van een ongeval.”

Een paramotor is een luchtvaartuig dat bestaat uit een glijscherm, waarmee je kan zweven, en een motor die op de rug van de piloot hangt of op een onderstel met wielen. Bij een paraglider heb je geen motor, en ben je afhankelijk van onder andere de wind.