Ashton Kutcher en Mila Kunis zetten hun strandhuis te huur, maar je moet vandaag nog boeken

Een huis zegt veel over een mens en kan je een inkijk geven in iemands leven. En we zouden liegen als we beweerden niet nieuwsgierig te zijn naar hoe celebrities leven. Goed nieuws: na enkele andere beroemdheden zoals Gwyneth Paltrow, zetten nu ook Ashton Kutcher en Mila Kunis hun huis open voor vreemden.

Althans, voor één nacht. Het acteurskoppel is een samenwerking aangegaan met Airbnb – een bedrijf waarin Kutcher zelf geïnvesteerd heeft volgens CNBC – om hun strandhuis in Santa Barbara in Californië voor één nacht te verhuren.

Kutcher noemt het zelf “niet het domste idee” dat hij ooit heeft gehad en is duidelijk enthousiast. De acteur verbleef na zijn scheiding met Demi Moore zelf een jaar in verschillende Airbnb’s en heeft daardoor een extra persoonlijke band met het verhuurplatform.

Reserveren kan vanaf vanavond 19 uur via de toegewijde Airbnb-pagina. Snel zijn is de boodschap, want er is maar één nacht beschikbaar. Bovendien zal je snel op het vliegtuig moeten springen want de overnachting vindt al plaats op 19 augustus, over enkele dagen dus. De gelukkige ‘winnaars’ van het verblijf worden persoonlijk door het koppel ontvangen, kunnen rekenen op een hele resem aan inbegrepen snacks en maaltijden, kunnen genieten van het panoramische uitzicht op de oceaan én kunnen in de buurt gaan hiken. Het huis ziet er ook nog eens prachtig uit én biedt plaats aan vier gasten, dus je kan je zaterdagavond in stijl en goed gezelschap spenderen. Op de prijs voor de overnachting is het nog even in spanning afwachten tot vanavond.