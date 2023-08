Lore en Kristof gevierd met erehaag van 30 honden in Lummen

Lore Lenoir (30) uit Opglabbeek en Kristof Raaymakers (39) uit Arendonk wisten niet hoe ze het hadden toen ze aan het Lummense gemeentehuis arriveerden om hun jawoord te geven. Heel wat familieleden, vrienden en kennissen stonden hen op te wachten aan het gemeentehuis, maar ook 30 grote en kleine honden met hun baasjes. Die vormden een erehaag toen het kersvers paar het gemeentehuis verliet. Lore en Kristof zitten beiden in de hondensport, kennen elkaar al enkele jaren en 3,5 jaar geleden is de vonk overgeslagen. “Ik had een keer iets verteld over een erehaag, maar dit had ik niet verwacht”, lacht Lore. “We zijn lid van De Bilzerse Viervoeters, HV Eureka van Bree en De Natte Neuzen van Meerhout. Daar geven én volgen we les. We nemen ook deel aan hondenwedstrijden. Kristof stond vorig jaar nog op het hoogste schavot toen hij met zijn Mechelaar Kaya Belgium Winner werd.”

© Koen Luts

“We zijn de trotse eigenaars van zeven honden: een Hollandse herder, drie bordercollies, een ridgeback en twee Mechelse herders”, gaat Lore verder. “En er is een achtste op komst. Een kinderwens hebben we niet, we houden het dus bij harige kinderen. (lacht) Elke dag van de week trainen we, behalve op vrijdag. Op zaterdag en zondag vind je ons altijd wel ergens op een wedstrijd, vorig jaar liefst 47 keer.”

Hondendrolletjes

Het koppel heeft een huis in Lummen gekocht. Kristof is zelfstandig dakwerker, Lore baat er een hondentrimsalon uit. “In Lummen zijn ook hondenclubs, maar we zijn al lid van drie verenigingen en omdat we daar zoveel goede vrienden hebben blijven we er. Dat sommigen zaterdag meer dan een uur moesten rijden om naar onze plechtigheid te komen, dat zegt veel. En die erehaag met 30 honden was geen probleem, de honden zijn keigoed getraind. Daarna zijn we gaan feesten, zonder honden. Als cadeau kregen we een berg hondenkoekjes en speculoos van hondendrolletjes waar geld was in verstopt. Leuk toch?”, lacht Lore.