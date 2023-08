Daar is de klimversterking voor Remco Evenepoel: Spanjaard Mikel Landa trekt naar Soudal Quick-Step

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel: Soudal Quick-Step versterkt de klimtrein rond Remco Evenepoel met Mikel Landa. De 33-jarige Spanjaard komt over van Bahrain-Victorious en tekent voor twee seizoenen bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Landa wordt gezien als één van de meest getalenteerde Spaanse renners van zijn generatie. De Bask is een vaste waarde in top 10-klassementen van grote rondes. Zo eindigde Landa al tweemaal in de top drie van de Giro d’Italia (in 2015 en 2022). De afgelopen 10 jaar startte Landa in maar liefst 19 grote rondes. Hij brengt dus een pak ervaring mee naar Soudal Quick-Step, waar hij de klimversterking moet worden in de ploeg rond Remco Evenepoel.

“Ik ben erg enthousiast over de gedachte om bij Soudal Quick-Step te gaan rijden”, aldus Landa. “Het is een ongelooflijk team waar ik altijd veel respect voor heb gehad. Van buitenaf was ik altijd onder de indruk van hoe de renners bij elkaar blijven in allerlei situaties en hoe ze altijd hun kopman steunen. Ik heb tot nu toe bij Italiaanse teams, Spaanse teams en Britse teams gereden en nu kijk ik ernaar uit om de Belgische cultuur te ontdekken.”

Soudal Quick-Step kondigde Landa aan in onderstaand filmpje...