Federale politie loopt tientallen miljoenen euro’s achter met betalingen

Een deel van de achterstallige betalingen dateert al van enkele weken geleden. Het gaat bijvoorbeeld om vergoedingen voor IT-consultancy, energierekeningen, of de aankoop van nieuwe voertuigen. Volgens Le Soir staan die laatste “geblokkeerd in de garage zolang de politie haar schulden niet afbetaalt”.

Het was commissaris-generaal ad interim Eric Snoeck die half juni een onderzoek opende naar de financiële situatie. Het budget van 310 miljoen euro, vastgelegd bij het begin van de legislatuur in 2021, volstaat blijkbaar niet. In september zal de zaak besproken worden met de verantwoordelijke ministers, die al op de hoogte zijn gesteld. Het is dan aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om de kwestie op tafel te leggen tijdens het begrotingsdebat dit najaar.

Woordvoerder An Berger verzekert dat de federale politie “uiteraard al haar facturen zal betalen, zelfs als er vertragingen zijn”. Maar het probleem is groter dan “structurele onderfinanciering”. Berger wijst ook naar de coronapandemie en de invasie van Oekraïne. “Geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen hebben geleid tot prijsstijgingen, hogere energiekosten, en vertragingen in leveringen, waardoor betalingen moeten worden overgedragen naar volgende jaren”, klinkt het. Ook de personeelskost, die 85 procent van de begroting uitmaakt, is net als overal fors gestegen vanwege de indexering.