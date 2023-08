Bond Beter Leefmilieu gaat politici testen op aanwezigheid van PFAS in bloed

“Door de industrie decennialang vrij spel te geven, is PFAS echt overal te vinden, van Zwijndrecht tot de Noordpool, en zelfs in onze lichamen. Daar moet iets aan gedaan worden”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. “De gezondheidsgevolgen, zoals hormoonverstoring, zijn niet min. Met de resultaten in handen, willen we onze beleidsmakers tonen dat ook zij niet immuun zijn. Uitfaseren is de enige manier om blootstelling te reduceren. Vooral voor de komende generaties is dat van tel.”

Uit de resultaten van het eerste onderzoek bij bijna 800 buurtbewoners, bleek dat 59 procent een onrustwekkend ­hoge concentratie PFOS in het bloed had. Zij lopen meer kans op een slechte immuunrespons na vaccinatie, diabetes type 2, verlaagde vruchtbaarheid en een lager geboortegewicht van baby’s. Intussen kan iedereen in de nabijheid van 3M in Zwijndrecht zich inschrijven voor het bloedonderzoek.