Koppel wordt vlak na elkaar betrapt onder invloed van drugs

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft in de nacht van maandag op dinsdag op korte tijd zowel een 39-jarige vrouw als haar partner achter het stuur betrapt onder invloed van drugs. De vrouw gaf eerst toe dat haar partner haar niet kon ophalen omdat hij gebruikt had, maar even later werd hij toch betrapt in zijn voertuig.

Rond middernacht werd de 39-jarige vrouw uit Vlijtingen (Riemst) gecontroleerd op de Rode Kruislaan in Bilzen omdat ze een defect dimlicht had. De controle kaderde in de zomer BOB-campagne. De bestuurster had geen alcohol gedronken en was in orde met haar boorddocumenten, maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, kreeg ze een speekseltest. Die bleek positief voor cocaïne.

Het rijbewijs van de vrouw werd voor 15 dagen ingetrokken. De politie gaf haar het advies iemand te bellen om haar op te halen. Maar de vrouw gaf toe dat haar partner ook drugs gebruikt had en dus niet kon rijden. Ze besloot dan maar naar huis te wandelen.

Even later werd haar partner echter toch achter het stuur opgemerkt in het centrum van Vlijtingen. Hij probeerde nog te ontkomen en parkeerde zijn voertuig, maar de politie kon hem controleren. De 37-jarige man bleek 1 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Omdat hij toegaf drugs te hebben gebruikt en omdat de checklist positief was, kreeg hij ook een speekseltest. Die bleek positief voor cocaïne. De dertiger had ook een gebruikershoeveelheid cocaïne op zak. De drugs werden in beslag genomen en het rijbewijs van de man werd voor 15 dagen ingetrokken. Beide bestuurders krijgen de nodige pv’s.