‘Oppenheimer’ is de best scorende WO II-film ooit

Qua cijfers staat Oppenheimer uiteraard in de schaduw van de Barbie-hype, maar dat zal regisseur Christopher Nolan worst wezen. De film zorgt immers voor een topmoment in zijn carrière.

Terwijl Barbie de voorbije week verder steeg van 1,038 miljard dollar naar 1,185 miljard dollar, doet ook Oppenheimer gouden zaken. De film, over een natuurkundige die hielp bij de ontwikkeling van de eerste kernwapens, komt van 552 miljoen dollar, en steeg de afgelopen week verder tot 660 miljoen dollar. Daarmee staat Oppenheimer op zes in de jaarlijst, en steekt de film Spider-Man: Across The Spider-Verse en Fast X, respectievelijk op vijf en vijf, eind van de week ook voorbij.

Oppenheimer mag zich nu ook al de best scorende film over de Tweede Wereldoorlog ooit noemen. Die andere oorlogsfilm van Nolan, Dunkirk in 2017, bleef immers steken op 527 miljoen dollar. Het populaire Saving Private Ryan was destijds goed voor 482 miljoen dollar en Pearl Harbour bracht 449 miljoen dollar op.

Oppenheimer is ook de best scorende film in de voorbije tien jaar die de regisseur maakte. Zijn vorige productie Tenet (2020) was goed voor 365 miljoen dollar. De uitbraak van de coronacrisis belette een hogere opbrengst. Interstellar bracht in 2014 evenveel op als Oppenheimer nu, maar Oppenheimer loopt nog weken in de zalen en zal dus veel beter scoren.