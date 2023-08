Lewis Hamilton pleit voor vrouwen in de Formule 1: “Sinds ik er actief ben zijn er alleen maar mannen geweest”

Formule 1-icoon Lewis Hamilton pleit voor vrouwen op de startgrid van de Formule 1. De Brit praat openlijk over hoe hij het ‘genderprobleem’ in zijn sport ervaart en welke stappen de FIA kan zetten richting gendergelijkheid.

Al jaar en dag strijdt Lewis Hamilton voor gelijke rechten en inclusiviteit. Ook in de mannenwereld van het Formule 1 waar hij inzit. Zo spreekt de Brit nu openlijk over het grote genderprobleem dat hij ervaart in zijn sport. Hamilton pleit nu voor vrouwen op de startgrid in de F1.

“Sinds ik in de Formule 1 actief ben zijn er alleen maar mannen geweest”, aldus Hamilton die al sinds 2007 de F1 kleur geeft. “De Formule 1 heeft een genderprobleem dat al jaren onderbelicht is,” aldus de Brit. In 1976, bijna 50 jaar geleden dus, was Lella Lombardi de laatste vrouw op de F1-startgrid. Daar wil Lewis Hamilton dus dringend verandering in zien.

Lella Lombardi — © Universal Archive/Universal Imag

In zijn strijd voor gelijkheid in de Formule 1 zag Hamilton trouwens nog iets opvallends, met betrekking tot het F1-reglement. In dat reglement vindt Hamilton dat de term ‘bestuurder’ nog steeds een uitsluitend mannelijke betekenis heeft. Een genderneutraal reglement, zoals bij de MotoGP, zou volgens de zevenvoudige wereldkampioen al een stap in de goede richting zijn.

Al is de FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) het niet helemaal eens met die uitlating. De organisatie achter de sport meent dat de term ‘bestuurder’ zowel een mannelijke als vrouwelijke betekenis kan hebben en dat er zich op dat vlak volgens hen dus geen probleem stelt. Wel wil de FIA bekijken of er op het vlak van terminologie andere aanpassingen noodzakelijk zijn. Dat zal Hamilton dan wel weer graag horen.

Vrouwen apart

FIA probeert wel meer vrouwen in de sport te integreren. Er zijn al meer vrouwen aanwezig rond het F1-circuit, maar nog niet op het circuit zelf. Wel richtte FIA de ‘F1 Academy’ op. Daarin strijden vijftien vrouwelijke piloten in een aparte categorie tegen elkaar met wagens die vergelijkbaar zijn met die in de Formule 4 bij de mannen.

Ook Danica Patrick pleitte al meermaals voor gendergelijkheid in de Formule 1 — © SOPA Images/LightRocket via Gett

Maar dus worden de vrouwen wel nog apart gehouden van de mannen, daar wringt net het schoentje in de strijd om gendergelijkheid. Daarin wordt Hamilton ook gesteund door Danica Patrick. De Amerikaanse, die o.a. furore maakte in het NASCAR en IndyCar-circuit en was misschien wel een van de beste vrouwelijke autoracers ter wereld, wil mannen en vrouwen samen op het circuit zien.

“Als sporter wil je je met de besten meten, daar word je sterker van. Als je in een aparte categorie zit, word je in sommige gevallen niet gedwongen om je grenzen verder af te tasten. Vrouwen zouden daarom zeker met mannen moeten kunnen concurreren”, aldus Patrick.