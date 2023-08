Elise Mertens voorbij Madison Keys naar tweede ronde WTA-toernooi Cincinnati

Het is voor Mertens de eerste zege in haar voorbereiding op het US Open, dat maandag 28 augustus van start gaat. In Washington en Montreal versperde de Russische Daria Kasatkina (WTA-13) haar meteen de weg.

Om een plaats in de achtste finales neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA-35). Die zette de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA-39) met tweemaal 6-2 opzij. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en Bouzkova op het WTA-circuit. Wel verloor Mertens in 2015 in Monterrey in een kwartfinale van een met 25.000 dollar gedoteerd ITF-toernooi kansloos met 6-1 en 6-0 van de toen 17-jarige Tsjechische.

Met de Australische Storm Hunter speelt Mertens ook nog het dubbelspel in Cincinnati. Daarin mag ze als tweede reekshoofd de eerste ronde overslaan.