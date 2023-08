Belgian Lions moeten met minstens drie punten van Zweden winnen om zich te kwalificeren voor halve finale preolympisch kwalificatietoernooi

De Belgian Lions werken woensdag (19 uur Belgische tijd) in het Turkse Istanbul de derde en laatste groepswedstrijd in het preolympisch kwalificatietoernooi tegen Zweden af. Winst met minstens drie punten is een must om zich te kwalificeren voor de halve finale. “We willen onze ambitie invullen,” zegt Belofte van het Jaar Thijs De Ridder (20).

De preolympische kwalificatieronde was tot nu toe geen succes voor de verjongde Belgian Lions. Tegen groepsfavoriet Kroatië (FIBA 25) werd met 86-55 verloren en ook de Derby der Lage Landen bracht na een geweldige comeback en versus Nederland (FIBA 45) een 76-78 nederlaag. Toch hebben de Belgian Lions op de slotspeeldag (woensdag) van poule D nog een serieuze kans om zich te kwalificeren voor de halve finale (vrijdag). We nemen de scenario’s onder de loep.

Nederland wint van Kroatië, België is uitgeschakeld

Als Nederland (16 uur) stunt tegen Kroatië is België uitgeschakeld en de wedstrijd (19 uur) tegen Zweden meteen overbodig.

België wint van Zweden en moet hopen op Kroatische winst tegen Oranje

Voor dat de Belgian Lions aan de partij tegen Zweden (FIBA 55) beginnen moeten ze eerst hopen dat Kroatië wint van Nederland. Kroatië is de favoriet en kan best winnen. Met 3 op 3 is het groepswinnaar en ontwijkt het normaal gezien in de halve finale gastland Turkije (FIBA 16). Na eventuele logische winst van Kroatië tegen Nederland moet België ook nog juichen tegen Zweden en dit met minstens drie punten. Als de Lions zich kwalificeren werken ze vrijdag de halve finale af tegen de nummer 1 van poule C. Dat is waarschijnlijk Turkije of Oekraïne (FIBA 28).

België verliest van Zweden=uitschakeling

Als de Belgian Lions ook verliezen van Zweden is het met 0 op 3 laatste in poule D, mag het de koffers pakken en dus ook een kruis maken over de olympische kwalificatieronde in juli 2024.