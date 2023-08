Het Messi-effect blijft maar duren: Argentijn maakt negende goal in zes matchen voor Inter Miami en kan zaterdag al eerste prijs pakken

Een nieuwe match, een nieuwe goal voor Lionel Messi bij Inter Miami. Hoe kan het ook anders: in elke match die Messi al speelde bij zijn Amerikaanse club wist hij minstens een keer te scoren. Dat zorgt ervoor dat de Argentijn aan negen stuks zit in zes optredens voor de club van David Beckham. Deze keer moest Philadelphia Union eraan geloven.

Het was niet de vraag of, maar wel wanneer Lionel Messi zou scoren tegen Philadelphia Union. De Argentijn scoorde al in elke match voor zijn Amerikaanse club Inter Miami en dat was in de halve finale van de Leages Cup dus niet anders. Met een laag afstandsschot vanop zo’n 30 meter nam hij de doelman te grazen. Goed voor de 0-2 in de match, goed voor zijn negende goal in zes optredens bij Inter Miami sinds zijn overstap van Paris Saint-Germain.

Eerder had Josef Martinez al vroeg de score geopend voor Miami, net voor rusten pikte ook Jordi Alba - waarmee Messi jarenlang samenspeelde bij FC Barcelona - z’n goaltje mee. Halfweg de halve finale leken Messi en co al zeker van een finaleplek.

Na de pauze kwam Philadelphia Union wel nog op 1-3, maar in de problemen kwam Inter Miami nooit. Toen David Ruiz tien minuten voor tijd de 1-4 liet optekenen, waren aanvoerder Messi en co zeker van een plek in de finale. Die wordt gespeeld op zaterdag 19 augustus tegen Nashville SC. De Amerikaanse club versloeg in hun halve finale het Mexicaanse Monterrey (2-0).

Meer beelden van Messi’s partij: