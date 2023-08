Harde beelden tonen gevolgen van zombiedrug in wijk in Philadelphia

Tranq, de drug die Amerika in zijn greep heeft en die gebruikers in zombies lijkt te veranderen, is ook in ons land aangetroffen. Dat bevestigt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). “Als je met een overdosis op spoed belandt, bestaat er geen antidotum.”