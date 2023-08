Verplichte wachtperiode van minstens drie maanden voor maagverkleiningen

Het Riziv voert zo zijn strijd tegen “ondoelmatige zorg” op. Het plan moet de hulp aan zwaarlijvige mensen verbeteren. In ons land kampt 20 procent van de volwassen bevolking met obesitas. Geschat wordt dat zo’n 14.000 mensen daarvoor jaarlijks worden geopereerd.

Voor wie zo’n maagoperatie overweegt, zijn goede informatie en begeleiding essentieel. Maar het is twijfelachtig of die er altijd zijn. “We zien tussen ziekenhuizen grote verschillen in de tijd tussen het eerste contact met een obesitaschirurg en de operatie”, zegt Michel Creemers, de voorzitter van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) van het Riziv aan de zakenkrant.

Uit een data-analyse van de raad blijkt dat de meeste ingrepen drie maanden na een eerste gesprek plaatsvinden, maar in bijna 32 procent van de gevallen gebeurt het al vroeger. Heel uitzonderlijk lijkt er zelfs helemaal geen consult bij een chirurg aan voorafgegaan.

Beter doordacht

Een nieuw actieplan, dat een minimale preoperatieve termijn van drie maanden verplicht, moet tot een beter doordacht operatiebeleid leiden, zegt Creemers. “Nu wordt soms te snel geopereerd.”

De opgelegde wachtperiode moet het aantal operaties of de kosten ervan niet per se drukken. “We willen het patiënten makkelijker maken om in de tussentijd andere zorgverleners te zien, zoals een diëtist, een psycholoog en een endocrinoloog. De kans bestaat natuurlijk wel dat ze daardoor van een operatie afzien.”