Bekende Franse journalist omgekomen bij crash met sportvliegtuigje dat hij bestuurde

Een klein sportvliegtuig met aan boord drie mensen, onder wie de Franse televisiejournalist Gérard Leclerc, is dinsdag neergestort in het westen van Frankrijk. Alle drie de inzittenden zijn overleden. Dat heeft het Bureau voor Onderzoek en Analyse (BEA) voor de veiligheid van de burgerluchtvaart woensdag bekendgemaakt.

De Canal+-groep en zijn collega’s Laurence Ferrari en Pascal Praud bevestigden de dood van de 71-jarige journalist op X, het vroegere Twitter, en brachten hulde aan Leclerc.

Volgens de krant Le Pariesien zat ook de dochter van de voormalige Franse senaatsvoorzitter René Monory in het vliegtuig.

Het vliegtuigje dat Leclerc bestuurde, verdween dinsdag rond 14 uur van de radar, waarna ’s avonds het wrak werd aangetroffen in Lavau-sur-Loire in het departement Loire-Atlantique, op zowat 40 kilometer van de stad Nantes.

Volgens bronnen dicht bij de zaak moest de zoektocht naar slachtoffers dinsdagavond laat worden stopgezet vanwege de slechte omstandigheden. Er waren toen al twee lichamen aangetroffen in het wrak, maar die konden nog niet geborgen worden. Volgens de regionale radiozender France Bleu Loir Océan zijn er brokstukken aangetroffen ter hoogte van een sluis. De rest van het vliegtuig ligt in een moeras met sterke stroming op drie à vier meter diepte.

Agenten bewaken de locatie van het wrak. — © AFP

Het Bureau voor Onderzoek en Analyse (BEA) voor de veiligheid van de burgerluchtvaart maakte bekend dat het gaat om een vliegtuig van het type Robin Aircraft DR400, een Frans sportvliegtuigje. BEA kondigde ook een veiligheidsonderzoek aan.

Volgens lokale media steeg het vliegtuigje, op weg naar La Baule, op van het vliegveld van Loudun in het departement Vienne, verdween het kort daarna van de radar en stortte neer in de Loire.

Gérard Leclerc was in Frankrijk een bekend tv-figuur en de halfbroer van zanger Julien Clerc. Hij werkte drie decennia voor de openbare omroep, waar hij een beroemd gezicht was van France 2. Zijn laatste werkgever CNews, onderdeel van de Canal+-groep, bevestigde zijn dood. Voormalig Frans president François Hollande eerde Leclerc als een groot politiek journalist.

De 71-jarige Leclerc laat een vrouw en drie kinderen achter.