Vier Australische surfers na 38 uur uit Indonesische zee gered

Vier Australische surfers die zo’n 38 uur vermist waren nadat hun boot op weg naar een Indonesisch eiland in slecht weer terechtkwam, zijn dinsdag door een landgenoot gered. Dat hebben hun familie en vrienden en de Australische autoriteiten bevestigd. Een bemanningslid is nog vermist.

Een groep van twaalf Australische vrienden was naar Indonesië gereisd om de dertigste verjaardag van Elliot Foote te vieren en te surfen. Zondagavond lokale tijd vertrokken ze in twee boten van het eiland Nias naar een surfkamp op Pinang, toen ze in slecht weer en hevige regen terechtkwamen.

Een van de twee boten kon Pinang bereiken, waar de Australische toeristen alarm sloegen dat hun vrienden in de problemen waren gekomen. Ze contacteerden de Indonesische en Australische autoriteiten, die een zoekactie begonnen.

Indonesische reddingsteams zochten met de hulp van Australische autoriteiten naar de vermisten. — © AFP

Op surfboards aan het wachten

Ook Australiër Grant Richardson ging met zijn private surfcatamaran op zoek, en gebruikte zijn kennis van de zee en stromingen om de waarschijnlijke locatie te bepalen van de surfers. Overtuigd dat hij ze levend kon vinden, zeilde hij maandag de nacht door, en hij was het die dinsdag uiteindelijk drie van de vier vermiste Australiërs en twee Indonesische bemanningsleden in zee aantrof.

Steph Weisse, Will Teagle en Jordan Short dobberden op hun surfboards, waar ze op geklauterd waren nadat hun boot in het midden van de nacht was gezonken. Op videobeelden van de redding is te zien hoe de surfers en hun redders aanvankelijk euforisch reageren, maar al snel klinkt de vraag: “Waar is Elliot? Hebben jullie Elliot?”

Elliot Foote was niet meer bij zijn partner Steph en zijn twee vrienden. Hij had besloten te proberen naar land te peddelen om hulp te zoeken.

Na een verdere speurtocht kon ook hij enkele uren later gered worden. De Australische surfers liepen lichte verwondingen op zoals zonnebrand en waren zwaar onder de indruk. Maar ze zijn in staat hun vakantie voort te zetten en samen de gebeurtenissen te verwerken, zegt hun opgeluchte familie.

De geredde Australiërs praten met Indonesische hulpdiensten. — © EPA-EFE

Nog bemanningslid vermist

Een Indonesisch bemanningslid, Fifan Satria, blijft intussen nog vermist en de zoekacties gaan dan ook verder.

De Australische overheid heeft de Indonesische autoriteiten bedankt voor hun inspanningen. Australisch minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong drukte ook haar medeleven uit met de geliefden van het vermiste Indonesische bemanningslid.

© EPA-EFE

© AP

Een gered Indonesisch bemanningslid wordt geëvacueerd. — © AFP

© EPA-EFE

© AFP