Vrouw wil “rustig naar het toilet gaan” na korte reis, maar doet akelige ontdekking wanneer ze wc-bril opheft

Michelle Lespron keek er naar eigen zeggen al naar uit om haar eigen, vertrouwde toilet te gebruiken nadat ze vorige maand vier dagen op reis was geweest. Maar toen ze het deksel ophief, merkte ze dat de wc al bezet was door een ratelslang. “Het leek wel een horrorfilm”, aldus Michelle die snel een professionele slangenvanger belde. Na drie pogingen werd de slang gevangen en uiteindelijk weer uitgezet in de vrije natuur. Maar Michelle is er niet meer gerust in en het duurde even voor ze dat toilet weer durfde gebruiken. “Maar ik steek nog steeds alle lichten aan en hef de wc-bril zo traag mogelijk op.”