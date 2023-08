Elise Mertens moet het alleen rooien op US Open nadat beide coaches opstappen: “De klik was er niet meer”

Twaalf dagen voor de start van de US Open zit Elise Mertens zonder coach nadat eerst Alexander Kneepkens en daarna Seppe Cuypers er de brui aangaven. “De klik was er niet meer,” bevestigt Dries Beerden van de Wilson Luxilon Tenkie Academy.

Beide trainers namen om beurt de coaching voor hun rekening. Kneepkens hield het na Wimbledon voor bekeken omdat de connectie en de voldoening ontbrak. Cuypers haakte af na het toernooi van Montreal omdat de visies te ver uit elkaar lagen.

“De start was goed,” reageert Dries Beerden, “maar daarna was er een verschil in visies en doelen. Dan is het beter om de samenwerking op tijd stop te zetten. Elise zit nu wel zonder coach. Samen met haar manager ga ik op zoek naar alternatieven voor na de US Open. Christopher Heyman gaat mee als vriend, maar niet als coach. Hij werkt op dit ogenblik samen met Tibo Colson. Neemt niet weg dat hij voor de toekomst wel een optie is.”

Tegenvallende resultaten

De voorbije jaren wisselde de 27-jarige Hamontse al regelmatig van coach. In 2019 gaf de Australiër David Taylor er ook zelf de brui om in zijn vaderland te kunnen werken. Daarna was er een korte samenwerking met Philippe Dehaes.

In de winter van vorig jaar was het de beurt aan Kneepkens (30) en Cuypers (25). Twee jonge trainers met weinig internationale ervaring als coach. De eerste resultaten waren goed, vooral in dubbel boekte Mertens mooie successen, maar na Roland Garros kon ze nog maar één enkelpartij meer winnen. Op het Amerikaanse hardcourt ging ze recent twee keer kansloos onderuit.