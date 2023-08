Onbekenden brengen vernielingen aan bij kampplaats in Val-Meer

Riemst

Onbekenden hebben het voorbije weekend behoorlijk wat vernielingen aangebracht op de kampplaats ‘t Stupke in de Stroekestraat in Val-Meer (Riemst). Onder meer de betonnen afsluiting van het voormalige voetbalveld en de trappen bij het kampvuur moesten eraan geloven. “We hebben bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden en deze is met een onderzoek gestart onder meer op basis van camerabeelden”, laat Elfi Duchateau van vzw ‘t Stupke weten. “Bovendien gaat de politie de patrouilles opvoeren in de omgeving van en op de kampplaats de komende tijd.”

De vereniging zelf gaat zo snel mogelijk extra camera’s bijplaatsen om de jongeren - die er blijkbaar vaker rondhangen - te identificeren. “Wij van vzw ‘t Stupke lachen hier niet mee. Integendeel dit is zinloos en verwerpelijk vandalisme en we hopen dat de daders spoedig zullen gevonden worden.” ‘t Stupke gaat de vernielde omheining en trappen zo snel mogelijk herstellen.