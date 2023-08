Welkom in Saint-Tropez, waar een ober je achtervolgt als je ‘maar’ 500 euro fooi geeft

Op sommige plekken in Saint-Tropez ben je pas welkom als je heel veel geld hebt. Het is iets wat veel mensen denken, maar uit tal van getuigenissen die de voorbije weken opgedoken zijn blijkt het verre van gelogen te zijn. Het verhaal van een rijke Italiaan die “slechts” 500 euro fooi gaf, is het perfecte voorbeeld.

Een rijke Italiaan, waarvan de identiteit niet bekendgemaakt is, was enkele weken geleden in een niet nader genoemd restaurant in Saint-Tropez gaan dineren. Toen het etentje erop zat, liet hij een fooi van 500 euro achter. Een mooi bedrag, zou je denken. Maar de kwade ober dacht daar anders over.

“Een vriend dacht vrijgevig te zijn door 500 euro te geven”, getuigt een getuige bij de krant Var Matin. “De ober zei dat het niet voldoende was en was dat hij maar beter een extra inspanning kon doen om aan 1.000 euro te komen. Een verdubbeling dus. Want het was de norm om 20 procent van de rekening als fooi te geven.” Het maakte helaas voor de ober weinig indruk op de klant: hij nam zijn initiële fooi terug en vertrok ermee.

Geld komt eerst

Het is maar één voorbeeld van hoe het er volgens de vele getuigenissen van de jongste weken aan toe gaat in de idyllische havenstad, die al sinds de jaren 50 bekendstaat als een vakantieplaats voor kunstenaars en rijke mensen. Zo bleek uit recent onderzoek dat horecazaken aan de Côte d’Azur hun klanten steeds bewuster beginnen uit te kiezen. Wanneer iemand een tafel wil reserveren, wordt diens eerdere consumptiepatroon nagekeken en gekeken of die persoon en zijn gezelschap wel genoeg zullen opbrengen.

Tal van toeristen hebben ook al gemeld dat restaurants werken met een verplicht te besteden minimumbedrag van bijvoorbeeld 1.500 euro. In sommige zaken loopt dat zelfs op tot 10.000 euro. Een gezin getuigde bij Nice-Matin zelfs dat het te horen kreeg dat het maar een tafel kreeg als ze van plan waren om 100.000 euro uit te geven.

Burgemeester grijpt in

Dat is burgemeester Sylvie Siri een doorn in het oog. Zij reageert in de Franse kranten op de kritiek door te zeggen dat klanten er wel degelijk “met waardigheid ontvangen horen te worden”. “Ik besefte eerlijk gezegd niet hoe groot het probleem is.” Volgens haar gaat het om slechts een paar zaken die dergelijke praktijken hanteren. “Maar die schaden de reputatie van alle zaken hier”, zegt Siri nog. “Er gaat geen dag voorbij zonder een klacht.”

Aan het eind van de zomer worden alle uitbaters bijeengeroepen voor overleg over de situatie, klinkt het bij de burgemeester. Bovendien is een meldpunt in het leven geroepen waar toeristen wanpraktijken aan de kaak kunnen stellen.