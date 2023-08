Galatasaray en PSV stoten vlot door naar play-offs Champions League, Antwerp ziet AEK goede zaak doen tegen Dinamo Zagreb

Dries Mertens en Galatasaray hadden hun schaapjes al op het droge na de heenmatch. Daarin legde de Turkse landskampioen het Sloveense Olimpija Ljubljana vlot over de knie (0-3). Ook de terugwedstrijd wisten de Turken winnend af te sluiten.

In eigen huis werd het deze keer slechts 1-0, Mauro Icardi tekende voor het enige doelpunt van de partij. Halverwege de tweede helft verloor Galatasaray Lucas Torreira met een rode kaart, maar de bezoekers konden ondanks het numerieke overtal geen gelijkmaker forceren. Dries Mertens, vorige week nog aan het kanon, begon in de basis maar bleef na de rust in de kleedkamer.

In de vierde en laatste voorronde ontmoeten Mertens en co. de Noorse kampioen Molde. Laatstgenoemde doorprikte het sprookje van de Faeröerse kampioen Klaksvik na verlengingen met 2-0, waarmee het een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd uitwiste.

Het Europese avontuur van Klaksvik zit er wel niet definitief op. De club uit de Faeröereilanden mag nu naar de play-offs van de Europa League. Indien het daar ook fout afloopt, wacht de groepsfase van de Conference League.

PSV duidelijk te sterk voor Sturm Graz

Net als de door PSV gewonnen heenwedstrijd (4-1) werd de return een doelpuntenrijke wedstrijd. In Oostenrijk waren het opnieuw de Nederlanders die aan het langste eind trokken. Het werd 1-3.

Sturm Graz kwam wel op voorsprong via William Bøving, maar daarna nam PSV het commando over. Nog voor rust bogen ze de achterstand om in een 1-2-voorsprong. Joey Veerman zorgde met een fraaie treffer voor de gelijkmaker, aanvoerder Luuk de Jong kopte de 1-2 tegen de netten.

In de tweede helft vielen er lang geen doelpunten, totdat de Eindhovenaren in de slotfase nog een penalty kregen. Die werd genomen én omgezet door invaller Ricardo Pepi, die zo zijn eerste officiële goal voor PSV scoorde.

Bij de Nederlanders stonden zowel Johan Bakayoko als Yorbe Vertessen in de basis. Bakayoko mocht net na het uur gaan rusten, terwijl Vertessen in de slotminuten naar de kant ging. Noa Lang werd gespaard en bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd.

In de laatste voorronde neemt PSV het op tegen de Rangers. Na de gewonnen heenwedstrijd (2-1) hadden de Schotten op bezoek bij Genk-killer Servette genoeg aan een 1-1-gelijkspel. Nicolas Raskin speelde de hele wedstrijd bij de Rangers, Cyriel Dessers viel op het uur in. PSV is ongetwijfeld op revanche belust, aangezien Rangers hen vorig jaar in hetzelfde stadium nog de toegang tot de groepsfase ontzegde.

AEK doet goede zaak tegen Zagreb

De wedstrijd tussen Dinamo Zagreb en AEK Athene werd met argusogen gevolgd door Antwerp. De Great Old neemt het immers op tegen de winnaar van dit duel. Dinsdagavond stond pas de heenwedstrijd op het programma nadat een Griekse supporter vorige week werd doodgestoken op straat en de match werd uitgesteld.

Op bezoek in Zagreb deed AEK een uitstekende zaak. De Grieken kwamen op achterstand, maar bogen die na een laat doelpunt nog om in een 1-2-voorsprong. Aanstaande zaterdag volgt al de terugmatch in Athene.