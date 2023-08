Toeriste beklimt beroemde Trevifontein in Rome om flesje water te vullen: “Ik kon mijn ogen niet geloven”

De iconische, eeuwenoude Trevifontein in Rome lokt jaarlijks zo’n 10 miljoen toeristen. Het water lijkt zeker bij warm weer erg aanlokkelijk, maar het is ten strengste verboden de fontein te betreden. Talloze verbodstekens wijzen toeristen daarop, dus konden omstanders hun ogen niet geloven toen een vrouw plots in de fontein stapte om een flesje water te vullen.

Italië is erg trots op zijn erfgoed en doet er alles aan om de eeuwenoude monumenten in het land te beschermen. Maar niet iedereen springt omzichtig om met de gebouwen en kunstwerken. Recentelijk krasten toeristen namen in het Colosseum, vernielde een influencer een 150 jaar oud beeld en werd de Trevifontein vervuild door klimaatactivisten.

Het water van de beroemde fontein is blijkbaar wel weer helder genoeg om toeristen te lokken. “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de vrouw de fontein zag beklimmen”, aldus Lex Jones die snel zijn smartphone bovenhaalde om alles te filmen. “Ze werd daar snel weggehaald door een bewaker, maar ging ermee in discussie alsof ze haar kant van het verhaal wilde uitleggen.” Ze werd uiteindelijk weggeleid, maar het is niet duidelijk of het flesje water verdere gevolgen had voor de toeriste.