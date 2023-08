Nu ook officieel: Neymar verlaat PSG na zes jaar en kiest voor avontuur bij Al-Hilal, dat nog 90 miljoen betaalt voor Braziliaan

De Saoedische voetbalcompetitie is dus weer een attractie rijker. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) streek afgelopen winter al neer in het land in het Midden-Oosten, waar steeds meer clubs duizelingwekkende bedragen neertellen om topspelers aan te trekken. Intussen vonden ook onder meer Karim Benzema (Ittihad), Edouard Mendy (Al-Ahli), Roberto Firmino (Al-Ahli) en Riyad Mahrez (Al-Ahli) de weg naar Saoedi-Arabië. Bij Al-Hilal staan met Kalidou Koulibaly (ex-Napoli en -Chelsea) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lazio Roma) twee spelers met een verleden bij Genk op de loonlijst.

Al-Hilal plaatste dinsdag een filmpje van ruim een minuut op zijn sociale media waarin Neymar naar het einde toe zijn opwachting maakt. “Ik ben hier in Saoedi-Arabië, ik ben ‘HILALI’“, zegt de Braziliaan, die al getooid is in een shirt van zijn nieuwe werkgever.

Neymar zou naar verluidt 300 miljoen euro opstrijken tijdens zijn twee jaar in Saoedi-Arabië. Met bonussen en commerciële deals kan dat bedrag zelfs oplopen tot 400 miljoen.

Flirt met Barcelona

De intussen 31-jarige Neymar stapte in de zomer van 2017 voor het recordbedrag van ruim 220 miljoen euro over van FC Barcelona naar PSG. De spits, die de Spanjaarden in 2013 wegkaapten bij de Braziliaanse topclub Santos, moest meehelpen om de Champions League naar Parijs te halen. Maar dat lukte niet, ook niet met de hulp van zijn Barça-maatje Lionel Messi de voorbije twee seizoenen. Neymar kroonde zich wel vijfmaal tot Frans kampioen, won driemaal de Franse beker en mocht vier Franse Supercups in zijn prijzenkast zetten.

De Braziliaanse international (124 caps, 77 doelpunten) was in het Parc des Princes goed voor in totaal 118 doelpunten en 77 assists in 173 wedstrijden. Neymar kreeg wel af te rekenen met heel wat blessureleed en miste de laatste maanden van vorig seizoen na een enkeloperatie. De voorbije weken werd duidelijk dat de spits, die nog een contract had tot de zomer van 2025, zijn zinnen op een transfer had gezet. De afgelopen jaren waren er ook al flirts met Barcelona voor een terugkeer, maar daar stak PSG telkens een stokje voor.

© REUTERS

Ooit terugkeren naar Barcelona behoort echter nog steeds tot de mogelijkheden. L’Équipe schreef maandag namelijk dat Neymar na het aflopen van zijn contract bij Al-Hilal alsnog hoopt terug te keren naar Barça. Afwachten of de Catalanen de dan 33-jarige Braziliaan nog graag willen na twee jaar voetballen in de woestijn.

“Moeilijk om afscheid te nemen”

“Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een speler die zo uitzonderlijk is als Neymar, een van de beste ter wereld”, liet Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter-directeur van PSG, optekenen. “Ik zal nooit de dag vergeten waarop hij aankwam bij Paris Saint-Germain en wat hij onze club en het project de afgelopen zes jaar heeft bijgebracht. We hebben geweldige momenten beleefd en Neymar zal altijd deel uitmaken van onze geschiedenis. Ik wil Neymar en zijn familie bedanken. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst en zijn volgende avontuur.”