Speciale eenheden kunnen man (24) overmeesteren die zich verschanste in huis

Omstreeks 18.45 uur zijn de speciale eenheden erin geslaagd om de 24-jarige man die zich verschanst had in een huis, te overmeesteren. De interventie was al sinds deze morgen aan de gang in de Passendaalsestraat in Moorslede.

Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid over wat zich precies in de woning afspeelde. De man zou op Facebook een bericht hebben gezet dat hij wapens bij zich heeft. (Lees verder onder de video)

Omstreeks 18.45 uur was de interventie afgelopen. “De interventie is professioneel afgehandeld”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie), die ook ter plaatse was gekomen. “De speciale eenheden hebben heel veel geduld gehad. Ze hebben het perfecte moment afgewacht om in te grijpen, en dat is perfect geslaagd.”

Luide knal

Over wat er precies aan de hand was, kan de burgemeester weinig kwijt. “Het is aan het parket om dat uit te klaren”, zegt hij. “Wat we weten, is dat een man zich verschanst had in de woning, en we waren ervan overtuigd dat hij gewapend was. Dus zijn we zeer voorzichtig te werk gegaan, met heel veel geduld, tot we hem konden overmeesteren.”

Omstreeks 18.30 uur klonk er plots een luide knal. “Dat was een manier om op een veilige, snelle manier een doorbraak te maken en een obstructie uit te schakelen”, aldus de burgemeester. De politie kon de man overmeesteren. Hij is ter beschikking gesteld van het parket.

Omwille van de interventie moesten mensen uit de buurt hun huis verlaten. Zij kunnen binnenkort weer hun woning in.

