Jong koppel geeft zich aan bij politie na incident op Gentse Feesten waarbij slachtoffer in coma belandde

De jongeman en de jonge vrouw die gezocht werden omdat ze een duw hadden gegeven op de Gentse Feesten aan een 35-jarige Antwerpenaar waarna die in coma belandde, hebben zich dinsdag rond 17 uur op het politiecommissariaat van Ekkergem in Gent. Dat bevestigt de Gentse politie.

“Ze zijn onmiddellijk van hun vrijheid beroofd en gearresteerd” , klinkt het bij de politie. Verder geeft de politie geen commentaar. Uit het verhoor en het verdere onderzoek moet nu blijken wat er precies gebeurd is.

Het incident gebeurde tijdens de Gentse Feesten, op 21 juli rond 1 uur ’s nachts in de Onderstraat. Een woordenwisseling tussen twee koppels ontaardde in trek- en duwwerk. De 35-jarige man kwam daarbij zwaar ten val en raakte in een coma.

De federale politie verspreidde maandagochtend beelden van de twee verdachten. Het gaat om een man en een vrouw van in de twintig jaar oud. “Aan het koppel wordt gevraagd om zich te melden bij de politie”, klonk het. “Het kan zijn dat zij de ernst van de feiten niet correct hebben ingeschat.”