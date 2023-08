Paralympische atleet zonder armen krijgt horloge cadeau, maar kan er zelf mee lachen: “Hoe laat is het? Wereldkampioenentijd!”

Het Super-WK in Glasgow is nu al een paar dagen achter de rug, maar een huldiging van een renner blijft ook vandaag nog over de tongen gaan. En dat om een wel heel aparte reden.

De renner in kwestie is Ricardo Ten, een Spaanse paralympische wielrenner én zwemmer. De nu 48-jarige Ten verloor op achtjarige leeftijd zijn armen en linkerbeen nadat hij hoogspanningskabels had aangeraakt.

Bij de pakken zitten bleef Ten niet, want hij stortte zich op het sporten. Met succes, want zo stond hij als zwemmer op de Paralympische Spelen van Atlanta (1996), Sydney (2000); Beijing (2008), Londen (2012) en Rio (2016). Na die laatste spelen gooide hij het over een andere boeg en probeerde hij het als wielrenner. Hij nam zo deel aan de Paralympische Spelen van Tokio (2021).

Het absolute summum bereikte Ten echter afgelopen week. Op het WK in Glasgow veroverde de Spanjaard in de C1-klasse namelijk de wereldtitel. Fier als een gieter mocht Ten zijn regenboogtrui en gouden plak op het podium in ontvangst nemen.

Maar laat een van de souvenirs die je als wereldkampioen krijgt nu net een horloge van UCI-partner Tissot zijn. In principe een leuk extraatje, maar bij gebrek aan onderarmen oogde het nogal lullig toen UCI-voorzitter David Lappartient het horloge overhandigde aan Ten. Het filmpje van het tafereel ging viraal en is intussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken.

Maar Ten zelf liet het allemaal niet aan zijn hart komen. Op zijn eigen Twitter-account plaatste hij een amusant filmpje waarin hij het horloge van Tissot om de arm draagt. “Ricardo, hoe laat is het? It’s world champion time”, schreeuwt hij het uit.