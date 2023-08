Antonio Cairoli is het winnen nog steeds niet verleerd. — © Photographic Art

Een klasbak. Nog steeds, die Antonio Cairoli. Komt hij op zijn 37ste even terug uit zijn pensioen om deel te nemen in de 250cc op de Keiheuvel, wint hij toch wel niet zeker. “Het was dikke fun, al zit ik wel stikdood”, zei de negenvoudige wereldkampioen.