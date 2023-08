Er worden wel vaker schildpadden binnengebracht in het Natuurhulpcentrum, maar zo’n groot exemplaar als deze is wel uitzonderlijk. — © Natuurhulpcentrum

Oudsbergen

Dinsdagnamiddag is er een 20 kilogram zware schildpad binnengebracht in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. De Griekse sporenschildpad werd gevonden in een tuin in Neeroeteren. “Vermoedelijk is ze ontsnapt. De eigenaar mag zich altijd melden.”