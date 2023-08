Glad ijs-alarm! In de aanloop naar het EK volleybal confronteren wij drie Yellow Tigers met vijf mannelijke vooroordelen over topsportende vrouwen. Anna Koulberg (18), Britt Herbots (23) en Silke Van Avermaet (24) trotseren die clichés met verve. “Zelfs in het volleybal gedragen mannen zich vaak als varkens.”