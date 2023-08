Oud-wielrenner Dan Martin dolt met Remco Evenepoel na ‘strijd’ om KOM op Strava: “Ik heb het nog steeds, of toch een beetje”

Remco Evenepoel vertoeft sinds gisteren op hoogtestage in Andorra. Daar werkt hij onder een stralend zonnetje toe naar de Vuelta, die over minder dan twee weken start. En dat Evenepoel overal de beste wil zijn, bewijst zijn KOM op Strava.

Maandag poseerde Evenepoel nog met Lotto Dstny-renner Eduardo Sepulveda, vandaag maakte hij zich minder populair bij zijn collega-wielrenners. De Aerokogel van Schepdaal realiseerde tijdens een training namelijk een KOM (King of the Mountain) op fietsapplicatie Strava. Evenepoel deed er 15 seconden beter dan Dan Martin, die sinds 2021 op wielerpensioen is.

Maar met een derde tijd op de klim heeft de Ier zijn goede benen duidelijk nog niet verloren, en ook over gevoel voor humor beschikt hij. Op Twitter dolt Martin namelijk met Evenepoel. “Ik heb het nog steeds. Of toch een beetje. Ik kon in ieder geval 15 seconden sneller.”