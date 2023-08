Dana en haar dochter met hondje Cooper. Het gezin zamelt nu geld in voor de Sloveense brandweer die hun hond redde. — © Tom Palmaers

Zonhoven/Rečica ob Savinji

Door het noodweer raakte hondje Cooper van Zonhovenaren Dana en Tom vermist op een camping in Slovenië. Twee dagen later vond de Sloveense brandweer het dier terug. Als dank start het gezin nu een inzamelactie. “In nood zijn zij er voor ons, nu willen we iets terugdoen.”