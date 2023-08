Door zich plat op de grond richting altaar te leggen, onderwerpt Gianluca zich aan God. Vanaf 1 september gaat hij als priester aan de slag in Bree en Bocholt. — © Sven Dillen

Genk

Onder massale belangstelling heeft bisschop Patrick Hoogmartens dinsdagnamiddag in de Sint-Martinuskerk in Genk Gianluca Loperfido (33) tot priester gewijd. Dat zijn leven een compleet andere wending zou krijgen is voor weinigen een verrassing.