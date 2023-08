Mick Schumacher heeft een nieuwe vriendin: wie is Laila Hasanovic?

Op sportief vlak moest Mick Schumacher na twee seizoenen in de Formule 1 een serieuze opdoffer incasseren, eind vorig jaar verloor de 24-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher immers zijn racezitje bij het Haas F1 team. Schumacher werd echter opgevist door Mercedes dat hem de rol van test- en reserverijder gaf.

Daardoor is Mick Schumacher naast zijn activiteiten in de F1-simulator van Mercedes ook vaak aanwezig op de F1-circuits. Zo ook dus enkele weken geleden op het circuit van Spa-Francorchamps waar Mick Schumacher gespot werd met een blondine waarmee hij erg veel plezier leek te beleven. Meteen waren er speculaties over een mogelijke nieuwe liefde in zijn leven en die geruchten zijn nu dus ook bevestigd door een veelzeggende post van Mick Schumacher op Instagram.

Een foto met een veelzeggende wit hartje, meer was er niet nodig om de ruim 3,6 miljoen volgers van Mick Schumacher op Instagram in vervoering te brengen. Wie de vrouw aan de zijde van Mick Schumacher is?

De 23-jarige Laila Hasanovic, een Deens model met Bosnische roots. In 2019 was ze finaliste bij Miss Universe Denmark. Naast een modellencarrière heeft ze meer dan 182 000 volgers op Instagram en houdt ze op Youtube onder andere reisblogs bij. Haar ambities voor de toekomst: journaliste worden.

Gezien de zomerpauze kunnen Mick en Laila, ofwel ‘Barbie en Ken’ zoals ze door de fans van Mick Schumacher al genoemd worden, nog even genieten van een deugddoende vakantie. Daarna zal Mick Schumacher als test- en reserverijder opnieuw vol aan de slag moeten voor het Mercedes F1 team. In 2024 hoopt Mick om opnieuw zelf in de Formule 1 te kunnen racen.

(F1journaal.be)