Mats Rits (30) is van Anderlecht. Hij strijkt neer van bij rivaal Club Brugge, maar de middenvelder wordt al twintig jaar lang aan paars-wit gekoppeld. Deze transfer stond in de sterren geschreven, al ging het oude RSCA-bestuur indertijd niet overstag. Daarbij speelden zijn wilde haren een rol. Het was een flirt met aantrekken en afstoten.