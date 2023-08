Bij de noodcentrale liep dinsdag rond het middaguur een oproep binnen van een woningbrand in de Bovelingenstraat in Heers. Het korps van Hesbaye kwam ter plaatse maar toen bleek de brand al geblust. De bewoners voerden in de kelder werken uit met en slijpschijf waardoor een accidentele brand ontstond. Nog voor de brandweer ter plaatse was hadden de bewoners zelf de brand geblust.