Na 22 aanklachten tegen hem: voormalig teamarts Team Sky vier jaar geschorst voor bestellen van doping

Er liep al twee jaar een tuchtzaak tegen de wielerarts die al schuldig werd bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron. Hij zou in 2011 dertig zakjes Testogel hebben besteld. In die periode was hij niet alleen ploegarts van de succesvolle wielerformatie Sky (nu Ineos), maar ook in dienst van de Britse wielerbond. Er lagen 22 aanklachten tegen hem. Freeman heeft er 18 toegegeven.

De belangrijkste aanklacht, dat hij wist met welk doel hij de zakjes had besteld, is Freeman altijd blijven ontkennen. Hij beweert onder druk van toenmalig bondscoach Shane Sutton van de Britse wielrenners de bestelling van de testosteron te hebben gedaan.

De Britse wielrenners waren in 2012 erg succesvol op de Olympische Spelen in Londen, met twaalf medailles, waarvan acht gouden.