Arnaud De Lie remonteert in extremis nog Stan Van Tricht en schrijft Tour of Leuven op zijn naam: “Voelde meteen dat benen top waren”

Arnaud De Lie heeft de Tour of Leuven gewonnen, vroeger ook gekend als de GP Jef Scherens. De Stier van Lescheret was op de Bondgenotenlaan sneller dan Stan Van Tricht, die de jonge Waal van Lotto Dstny bijna nog verraste door zijn sprint vroeg in te zetten. Op de erelijst volgt De Lie ploegmaat Victor Campenaerts op.

In de voorlaatste ronde nam Lotto Dstny het heft in handen. Victor Campenaerts gooide de knuppel in het hoenderhok, waarna er een interessant groepje voorop kwam. Naast Vocsnor waren daar ook Arnaud De Lie, Ajen Livyns, Stan Van Tricht, Jordy Bouts en de Fransen Axel Zingle en Axel Laurance van de partij. Deze laatste kroonde zich vorig weekend in Glasgow nog tot wereldkampioen bij de beloften.

Het was vooral Campenaerts die voorin heel wat werk opknapte in dienst van snelle man en topfavoriet De Lie. De overige vluchters hadden minder zien om met jonge Belg naar de streep te gaan. Stan Van Tricht demarreerde daarom op de Wijnpers. Een inspanning die flink wat krachten kostte, maar waardoor enkel Livyns overboord moest.

Op de Sint-Antoniusberg probeerde ook Axel Zingle weg te raken, maar de Fransman van Cofidis had evenmin de benen om weg te rijden. We kregen zo een spurt met een klein groepje op de Bondgenotenlaan in Leuven. Die spurt werd wel heel vroeg ingezet door Stan Van Tricht, die op de verrassing speelde. De Lie reageerde echter attent en remonteerde Van Tricht nog in de laatste 25 meter.

Arnaud De Lie boekt zo zijn tweede overwinning in drie dagen boekte. Zondag was De Stier van Lescheret nog de beste in de Franse eendagskoers La Polynormande. Eerder dit seizoen won hij de Classica Valencia (1.1), twee ritten in de Ster van Bessèges (2.1), de GP Morbihan (1.Pro) en een etappe in de Ronde van Wallonië (2.Pro).

“Bijna een droom”

In het flashinterview toonde De Lie zich dan ook een tevreden man. “Al tijdens mijn hoogtestage in Livigno heb ik een supergevoel. Ik heb ook veel vertrouwen opgedaan in de Ronde van Wallonië. Het is bijna een droom, want ik heb ook al gewonnen in Polynormande. Echt mooi.”

Lotto Dsnty was in de Tour of Leuven niet weg te branden uit de voorste gelederen van het peloton en domineerde de koers. “We kennen hier goed de weg”, verklaarde De Lie. “We probeerde er een zware koers van te maken. Victor was supersterk, maar ook de andere jongens waren goed. Er heerst een goeie sfeer in de ploeg.”

”Het is altijd moeilijk sprinten met een klein groepje”, vertelde de Waal over de spannende sprint. “Axel Zingle ging vroeg aan en daarna kwam Stan (Van Tricht, red.) er met heel veel snelheid over. Maar ik zag het direct en voelde meteen dat de benen top waren.”

Top vijf:

1. Arnaud De Lie

2. Stan Van Tricht

3. Axel Laurance

4. Axel Zingle

5. Jordy Bouts