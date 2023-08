Sebastian Molano is in massasprint overtuigend de snelste in eerste etappe Ronde van Burgos

Sebastian Molano heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. Na een massasprint was de Colombiaan van UAE Emirates sneller dan Ivan Garcia Cortina. Molano is logischerwijze ook de eerste leider in Burgos.

Nadat de vijf vluchters met nog een tiental kilometer te gaan eraan waren voor de moeite, leek een massasprint onvermijdelijk. Dat was buiten Lennard Kämna gerekend, die het solo probeerde. De Duitser van Bora-hansgrohe had al snel tien seconden te pakken en in het peloton was er niet echt sprake van organisatie.

Op drie kilometer van de streep zat het (korte) avontuur van Kämna er dan toch op. Sprinten geblazen. In die massasprint stond er geen maat op Sebastian Molano, die makkelijk de maat nam van Ivan Garcia Cortina en Edoardo Affini.