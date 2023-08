Kinderen van prins Laurent vieren vakantie met hun nichtjes in Saint-Tropez

Louise, Nicolas en Aymeric, de drie kinderen van prins Laurent en prinses Claire hebben een heerlijke vakantie achter de rug in Saint-Tropez. Samen met hun Italiaanse nichtjes prinsessen Chiara en Carolina genoten ze er van restaurantjes en heerlijke zomerwandelingen.

“Zomer met de nichten en neven.” Zo schrijft prinses Carolina, dochter van prins Carlo van Bourbon-Sicilië, op Instagram bij een foto van het bonte en jeugdige gezelschap. De vijf lijken het goed met elkaar te kunnen vinden tijdens hun verblijf in de luxueuze Franse havenstad. Ze zijn dan ook ongeveer van dezelfde leeftijd, met tweeling Aymeric en Nicolas (17) als jongste en Chiara (20) als oudste. Carolina (18) en Louise (19) liggen ertussen.

De kroost van prins Laurent heeft normaliter de neiging om, in tegenstelling tot hun vader, veelal in uit de media te blijven. Publieke optredens zijn zeldzaam. Vorige maand was Louise wel nog samen met haar vader te gast op Tomorrowland. Ze kreeg er onder meer dj-les van Amber Broos.