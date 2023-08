Zingende landbouwer die plots op nummer 1 prijkt is nieuwe sensatie in de VS: “Stem van al wie niet gehoord wordt”

Het kan snel gaan in het leven. De Amerikaan Oliver Anthony was een week geleden nog een compleet onbekende landbouwer uit Virginia, vandaag prijkt hij bovenaan de Amerikaanse hitparade.

Toen Anthony een kleine week geleden zijn eigen countrynummer op YouTube uploadde, ontplofte de boel. Zijn lied ‘Rich Men North of Richmond’, een protestsong tegen de superrijken en de Amerikaanse gevestigde orde, reeg de views aaneen. Ondertussen staat de teller op 11 miljoen en staat Anthony zelfs al op de eerste drie plekjes van de Amerikaanse iTunes-lijst. Voor kleppers als Taylor Swift en Dua Lipa.

Met zijn boerenbedrijf in Farmville, Virginia, en zijn lange rosse baard is Anthony niet meteen het prototype van een popster, maar juist dat lijkt de Amerikanen aan te spreken. “Hij is de stem van degenen die zich niet gehoord voelen”, klinkt het bij commentatoren.

© iTunes-chart

Geclaimd door extreemrechts

En wat voor een stem! Terwijl zijn drie honden braaf toekijken, neemt Anthony het al zingend op voor de Amerikaanse arbeidersklasse, die volgens hem nog nauwelijks rondkomt. “Ik heb mijn ziel verkocht, ben hele dagen aan het werk, doe overwerk voor een loontje van niks, ik vergooi m’n leven.” En dat terwijl het Amerikaanse establishment “jou wil controleren, wat jij denkt en wat je doet”. Het oogt en klinkt allemaal erg authentiek.

Uit alle hoeken krijgt Anthony intussen aanvragen binnen voor concerten of lucratieve platendeals. Zelfs beroemdheden als Joe Rogan, de bekendste podcaster ter wereld, sloot hem al in de armen. En ook politici proberen hem ondertussen aan hun kant te trekken. Vooral extreemrechts probeert het volk te tonen dat Anthony één van hen is, en dat ook zij meestrijden tegen de gevestigde orde in Washington, maar de zanger zelf zegt dat hij zich in het centrum van het politieke centrum bevindt.