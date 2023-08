Moeder vindt lichaam van vermoorde vrouw terug in slaapkamer van zoon

Een moeder in de Amerikaanse stad Los Angeles heeft zondag de schrik van haar leven gekregen toen ze een kijkje ging nemen in de kamer van haar zoon (26). Ze had een gasgeur geroken in de kamer, maar wat ze uiteindelijk aantrof had ze wellicht nooit verwacht: het lichaam van een 30-jarige vrouw gewikkeld in plastic. Dat merkwaardige verhaal schrijft de New York Post.