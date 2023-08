Zware profielen van WK in Zürich 2024 bekend: Remco Evenepoel voor de dubbel?

Het Super WK was voor België een groot succes met o.a. de regenboogtruien voor Lotte Kopecky (weg) en Remco Evenepoel (tijdrit). Er wordt van de Belgische topprestaties nog volop nagenoten, maar er wordt ook alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Dan vinden de wereldkampioenschappen plaats in Zürich. Intussen zijn de profielen van dat WK bekend en het moet gezegd: ze bieden perspectief voor de Belgen.

De wegrit bij de mannen wordt een hele zware, want het parcours is maar liefst 279 kilometer lang. Zo krijgen we volgend jaar het langste WK sinds 1981. De start ligt in Wintherthur, om uiteindelijk lokale rondes af te leggen in Zürich. Onderweg richting Zürich moeten de renners 70 kilometer overbruggen met daarbij o.a. de klim naar Buch am Irchel (4,8 km aan 4,2%), Kyburg (1,2 km aan 12%) en Suessblatz (1,7 km aan 8,5%).

Eens in Zürich aangekomen worden er nog 7 lokale rondes afgelegd van 27 kilometer lang. Vooral het begin van die lokale ronde is zeer lastig, met twee hellingen vrijwel meteen na elkaar. Er is eerst de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%) en daarna de Witikon (2,3 km aan 5,7%). Daarna is het wat rustiger, al ligt er in de slotkilometers ook nog een licht oplopende strook. Een parcours op maat gemaakt voor Remco Evenepoel, lijkt ons wel.

Parcours elite mannen

Ook bij de vrouwen krijgen we een leuk parcours. Zij beginnen in Uster, om dan later vijfmaal hetzelfde lokale parcours als de mannen af te leggen. Interessant dus voor Lotte Kopecky, als zij het eerste deel overleeft moet ze zeker kans maken op een tweede wereldtitel op rij.

Parcours elite vrouwen

Tijdritten

Ook de tijdrit bij de mannen wordt voor ons zeer interessant, want daar zou Remco Evenepoel zijn wereldtitel zeker kunnen verlengen, gezien het parcours. De tijdrit is 46,3 kilometer lang, waarin vooral het middenste gedeelte boeiend wordt. Terwijl het begin en einde van de tijdrit nagenoeg vlak zijn, is het middelstuk met twee zware beklimmingen echt lastig. Ideaal voor tijdrijders die ook kunnen klimmen. Enter Remco Evenepoel?