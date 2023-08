Brandweerwagen crasht op weg naar keukenbrand in Vreren

Een tankwagen van de Hoeseltse brandweer raakte dinsdagvoormiddag betrokken bij een ongeval op de Hasseltsesteenweg in Tongeren. De brandweer was op dat moment onderweg naar een woningbrand in Vreren. Een brandweerman zat gekneld en werd gewond afgevoerd. In het ander voertuig raakte een 4-jarig meisje lichtgewond.

Dinsdag rond 10.30 was een tankwagen van het brandweerkorps in Hoeselt op weg naar een woningbrand in Veren. Toen ze het kruispunt van de Caesarlaan met de Hasseltsesteenweg moesten oversteken stond het verkeerslicht op rood. Op dat ogenblik kwam een bestelwagen de Broekberg afgereden. De bestuurster werd verrast door de brandweerwagen. Ze draaide het stuur nog naar links, maar beide voertuigen knalden tegen elkaar. Na de crash kwam een van de brandweermannen gekneld te zitten in de tankwagen. Hij moest bevrijd worden door zijn collega’s en werd gewond afgevoerd naar het Vesaliusziekenhuis in Tongeren.

In de bestelwagen zat Janna, de 4-jarige dochter van de bestuurster. Het meisje werd meteen opgevangen door buurtbewoners. Ze had een gekneusde arm en ziekenvervoer bleek niet nodig, al trokken ze uiteindelijk wel op eigen houtje naar de spoeddienst. “We zouden woensdag van Vliermaal naar Frankrijk immigreren”, vertelt de Nederlandse moeder. “Ons waterbed is verkocht en ik was op weg om een vergeten onderdeel te gaan brengen naar de koper. Tijdens de rit was ik de brandweer al op de ring tegengekomen. Plotseling dook hier nog een brandweerwagen voor mijn neus op. Ik had groen licht en heb de vrachtwagen niet gezien. Ik probeerde tevergeefs de aanrijding te vermijden. Ik schrok me een aap”, aldus mama Rianne.

Een tweede ongeval leidde tot een ruzie. — © Dirk Roefflaer

Bijna gevecht na tweede ongeval

Door het ongeval was het drukke kruispunt een hele tijd versperd. Tijdens de interventie gebeurde nog een tweede aanrijding. De bestuurder van een bestelwagen met daarachter een caravan wilde vanuit de Legioenlaan de Hasseltsesteenweg opdraaien en moest zich hiervoor langs de aangereden bestelwagen manoeuvreren. Dat bleek niet zo simpel. Bij het achteruitrijden raakte hij op een haar na een ziekenwagen die op de Caesarlaan geparkeerd stond. Terug vooruit liep het mis. Omdat het lange gevaarte niet zomaar langs de bestelwagen kon passeren, moest hij even achteruit en hierbij knalde de caravan tegen de aangereden bestelwagen. De gemoederen liepen hoog op dat ontaardde bijna in een gevecht.

De brandweer was onderweg naar een keukenbrand in dit huis in Vreren. — © Dirk Roefflaer

Keukenbrand

De gecrashte tankwagen was onderweg naar de Looikensweg in Vreren. Daar was brand uitgebroken in de keuken van een hoekhuis. Toen de brandweer arriveerde stonden de bewoners, een Marokkaans gezin, buiten te wachten. Ze hebben het huis recentelijk gekocht en ze zijn er amper een maand geleden ingetrokken. Het gezin is bezig met een grondige renovatie. (Dirk Roefflaer)