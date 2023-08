Russisch IJshockey-talent Rodion Amirov (21) overleden aan hersentumor

© NHLI via Getty Images

IJshockey-talent Rodion Amirov is overleden nadat er vorig jaar een hersentumor bij hem was vastgesteld. De Rus van The Maple Leafs uit Canada was pas 21 jaar.

Amirov tekende in april 2021 een driejarig contract bij de Toronto Maple Leafs, dat uitkomt in de Amerikaanse NHL. De jonge Rus miste het hele seizoen 2022/23 vanwege zijn behandeling. Afgelopen maandag meldde zijn zaakwaarnemer dat Amirov was overleden.

“Iedereen in de Maple Leafs-organisatie is verwoest door dit tragische verlies”, aldus Brendan Shanahan, president van de ijshockeyclub. Oud-clubbaas Kyle Dubas liet weten: “Het optimisme en de geweldige kijk op het leven tijdens de strijd van Rodion waren onwrikbaar en ongelooflijk. Persoonlijk ben ik zo verdrietig om het verlies van zo’n geweldige jongeman met zoveel potentie.”

“Zijn ongegeneerde positiviteit - zelfs wanneer hij een vreselijke diagnose had gekregen- zal me voor altijd bijblijven. Rodion was zo’n voorbeeld van moed, en ik ben er zeker van dat zijn geest iedereen heeft geraakt en zal voortleven bij iedereen die het geluk heeft hem gekend te hebben”, aldus Dubas.