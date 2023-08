Antwerp TOPdesk rukt op naar tweede plaats op 3X3 World Ranking

Ondanks het vertrek van Thibaut “Must See TV” Vervoort naar het Chinese Futian kent Antwerp TOPdesk ook in 2023 een schitterend jaar. De Sinjoren prijken na de winst in de 3X3 Challenger in Sukbaatar in Mongolië zelfs op de tweede plaats op de worldranking. Komend weekend neemt Antwerp TOPdesk deel aan de 3X3 World Tour Masters in het Zwitserse Lausanne.