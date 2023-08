Harm Vanhoucke verlaat Team dsm-firmenich na amper 8 maanden alweer

Tom Dumoulin, Marcel Kittel, Michael Matthews, Warren Barguil, Edward Theuns, Marc Hirschi, Ilan Van Wilder… De lijst van renners die vroegtijdig vertrekken bij Team dsm -firmenich – voorheen Team Sunweb – is lang. Daar komt nu de Belgische klimmer Harm Vanhoucke bij. Na amper acht maanden gaan renner en ploeg al uit elkaar. Volgens onze informatie gebeurt dat in onderling overleg en staat Vanhoucke dicht bij een transfer naar een ander team.

Dat het zo snel tot een breuk komt, is opmerkelijk. Team dsm-firmenich heeft de reputatie om een bijzonder planmatig team te zijn, dat werkt met ‘protocollen’. Voor een verkenning, hoogtestage of zelfs een opwarming voor een tijdrit bestaat een uitgeschreven plan van aanpak dat renners strikt moeten volgen. Renners kunnen dat na verloop van tijd als ‘verstikkend’ ervaren.

Aanvankelijk nog enthousiast

Vanhoucke toonde zich aan het begin van het seizoen evenwel nog heel enthousiast over het werkklimaat bij zijn nieuwe ploeg: “Ik had eerst een beetje schrik om hier te tekenen door de verhalen die af en toe in de media opdoken, maar ik heb van dat strikte regime nog niets ondervonden. Integendeel, ik voel me hier echt op mijn gemak. Bij DSM krijgen de renners voor een grote ronde de kans om twee keer op hoogte te gaan trainen. Ze hebben bovendien ook meer ervaring met grote rondes.” De chemie blijkt nu dus heel snel uitgewerkt.

Zijn transfer naar Team dsm-firmenich was geen voltreffer. — © BELGA

Vanhoucke is als renner een uitstekend klimmer en een product van de Lotto-ploeg. Vanuit het opleidingsteam tekende hij daar in 2018 een profcontract, om er uiteindelijk vier seizoenen te blijven. Eind vorig jaar vond hij het tijd voor de nieuwe stap bij Team DSM. “Ik ben overtuigd dat de meer structurele aanpak bij DSM met twee hoogtestages voor de Giro van mij een betere ronderenner gaat maken” legde hij toen nog uit. “Dit is een stap die ik moest maken.”

Die Giro draaide niet uit op een succes. Vanhoucke reed eerder anoniem rond en moest na de 11de etappe opgeven met ernstige maagproblemen. Hij gaf aan dat zijn lichaam amper voedsel opnam. “Ik voel me super vermoeid en ook mentaal weegt dit door”, zei Vanhoucke toen. “Ik heb nood aan een rustperiode om in het najaar resultaten te kunnen rijden. Dit brengt niets op.” Na de Giro startte Vanhoucke enkel nog in Gullegem Koerse op 30 mei. Op het BK kwam er DNS van ‘Did Not Start’ achter zijn naam te staan en in de maanden juli en augustus koerste hij nog niet. Nu blijkt mogelijk waarom.